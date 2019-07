WPT: 'Mooie sfeer in mooiste stadion van Europa'

"Ik verwacht een mooie sfeer, in een fantastisch stadion. Het mooiste stadion van Europa", vindt bondscoach Evert-Jan 't Hoen. In de Nederlandse hoofdklasse zitten de stadions - en dus ook die van Neptunus - allesbehalve vol, tijdens het WPT is het altijd veel drukker. "Je wilt dat er altijd zoveel mogelijk aandacht is voor de sport, dat de ledenaantallen omhoog gaan, dus is dit toernooi wel een mooie promotie voor het honkbal", zegt Misja Harcksen.

De pitcher van Curaçao Neptunus, die in april nog een 'perfect game' gooide voor zijn club, verwacht veel van het World Port Tournament. Het toernooi is meer dan alleen een voorbereiding op het komende EK en het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Het is een heel mooi toernooi om te spelen, wij gaan voor de winst."

"Het is altijd gezellig tijdens het WPT. Er is altijd wat te doen, met veel side-events voor jong en oud én leuke honkbalwedstrijden", aldus 't Hoen. Harcksen: "Via mijn werk bij Rotterdam Sportsupport heb ik op woensdag, als wij niet spelen, een kidsday georganiseerd. Ik heb een slagkooi geregeld en wat Playstations om honkbal te spelen, allemaal leuk voor de kinderen."