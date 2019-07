Justitie in hoger beroep na fatale verkeersruzie

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak rond een fataal ongeluk na een verkeersruzie op de N210 in Lekkerkerk. Richard van der H. uit Krimpen aan den IJssel werd woensdag veroordeeld tot twee jaar cel.

Een man en een vrouw uit Lekkerkerk kwamen bij het ongeluk om het leven. Drie anderen raakten gewond.

Volgens de rechtbank had de 29-jarige man uit Krimpen de auto stilgezet, waardoor ook de bestuurder van de auto met wie hij ruzie had moest stoppen. Een busje dat daarachter reed kon een botsing niet voorkomen.



De bestuurder was onder invloed van drugs toen hij in de auto stapte. Justitie had zes jaar geëist, maar dat vond de rechtbank te lang voor de mate waarin de man uit Krimpen schuldig is bevonden.