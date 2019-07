Nieuwe Wielewaal: Rotterdam had niet door dat wet was veranderd

Rotterdam is in de fout gegaan met het plan Nieuwe Wielewaal, omdat een aanpassing van de wet over het hoofd werd gezien. De gemeente vergat daardoor een verplicht besluit te nemen. Die misser deed de Raad van State besluiten om het bestemmingsplan naar de prullenbak te verwijzen.

Dat schrijft wethouder Bas Kurvers in een brief aan de Rotterdamse raad .



De gemeente vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor het milieu. Dat stond ook in het bestemmingsplan. Maar op het moment dat de gemeente het bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal ter inzage wilde leggen (juli 2017), was de wet milieubeheer veranderd. Dat hield in dat Rotterdam een apart had moeten besluiten of er een milieueffectrapportage zou komen. En ook zou de gemeente dat niet willen, dan had dat wel apart moet worden vastgelegd. Dat gebeurde dus niet.

Rotterdam, wooncorporatie Woonstad en aannemer BPD zijn inmiddels in gesprek over de voortgang. Volgens Kurvers zal het project vertraging van een half jaar tot een jaar oplopen. Hij zegt niet hoeveel geld de fout de gemeente kost.