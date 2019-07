Jaap Stam: 'Wij willen allemaal aanvallend voetbal zien'

Feyenoord werkt onder leiding van trainer Jaap Stam toe naar de seizoensstart. Dat doet de Rotterdamse club momenteel in Oostenrijk, waar woensdag SV Darmstadt '98 de tegenstander was, en komende vrijdag Red Bull Salzburg. De contouren van het nieuwe Feyenoord van Stam worden steeds meer zichtbaar. "Wij willen allemaal aanvallend voetbal zien, daar zijn we mee bezig", zegt de opvolger van Giovanni van Bronckhorst.

"Daar hoort een bepaald karakter bij en een bepaalde intensiteit van spelen. Daar hameren wij ook op", vertelt Stam in Scheffau Wilden Kaiser. "Niet alleen omdat dat bij Feyenoord hoort, dat hoort ook bij mijn manier van spelen. Als wij dat goed kunnen vertalen op het veld, dan gaan wij resultaten boeken. Met goed voetbal, combinatievoetbal, positiespel en strijd."

En hopelijk voor Feyenoord met Steven Berghuis in de gelederen. De vraag is of hij wel blijft. Stam lijkt zich niet veel zorgen te maken. "Steven heeft gewoon een contract voor twee jaar. Zo staan de zaken er wel voor. Ik ga er vanuit dat hij blijft en dat hij belangrijk wil zijn voor de club. Steven is heel positief, over de manier van spelen en werken. Wij gaan gewoon aan de slag met elkaar."