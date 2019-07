Mondharmonica-virtuoos op Big Rivers in Dordrecht

"Het is best een eer om met hem vergeleken te worden, maar ik speel wel eigen repertoire. De vergelijking gaat dus nauwelijks op, maar ja, mensen hebben niet zo veel referentiekader en als ik dan ook nog eens iets van hem speel..."

Van Wijck gaat juist dat zondagmiddag doen: "ik breng een tribute aan Toots Thielemans, maar ik ga geen covers spelen. We doen het op mijn manier en ik zeg we want ik heb dankzij een sponsor een fantastische begeleidingsband."

Eigenlijk is hij journalist, maar inmiddels ligt zijn hart bij de muziek. Hij bleek buitengewoon getalenteerd en studeerde vorige maand als eerste in ons land op het Rotterdamse conservatorium af op grammatische mondharmonica.

Tegenwoordig woont Van Wijck in Utrecht, maar zijn roots liggen in de Dordtse regio: "ik ben geboren en getogen in Alblasserdam. Op mijn 18e ben ik verhuisd, maar mijn ouders wonen er nog steeds".

Hij typeert zijn muziek als moderne jazz, maar kan er ook mee leven als je het easy listening noemt: "Ik mix jazz met wereldmuziek, minimalistische muziek, filmmuziek en ambiance. Daar voel ik me prettig bij."

Wie de mondharmonica virtuoos op het podium zelf wil bezig zien moet zondag tussen 14.00 en 15.30 uur op het Scheffersplein in Dordt zijn. Het hele programma van Big Rivers (150 acts in drie dagen) is op de smartphone te downloaden via www.tmsqr.com.