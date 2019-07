Dordtse (22) belaagd met fles en mes in Breda

De mishandeling heeft plaatsgevonden in een huis in het centrum van Breda. De Dordtse was met haar vriend op bezoek. Toen de vrouw even alleen in huis was, kwam een andere vrouw het huis binnen. Zij viel direct aan, met een fles in de ene hand en een mes in de andere.

Het slachtoffer wist te ontsnappen en rende naar buiten. Door de klap op haar hoofd met de fles, had ze wat snijwonden opgelopen. Omstanders hebben haar geholpen en hebben 112 gebeld.

De 58-jarige vrouw is korte tijd later opgepakt. De politie spreekt van een mogelijk 'zakelijk geschil'.