Na eikenprocessierupsplaag nu de terrormier: het draaigatje

Het zogenoemde 'mediterraanse draaigatje' zorgt voor veel overlast in Rotterdam. "Ze graven hele stoeptegels omver", vertelt Brigitte Moratis, stadsbeheer Rotterdam. "Het is echt een flinke plaag." De mier maakt nesten van honderden meters maakt, kan bijten en is lastig te bestrijden.

Twee jaar geleden werd het insect al waargenomen in enkele straten in Hillegersberg. Nu is de miersoort ook in Kralingen gespot. Volgens Moratis is dat problematisch, want de miersoort is lastig te bestrijden.

"Het draaigatje geeft meer overlast dan een normale mier", legt ze uit. "Het is een vrij agressief insect." Een normale mierenkolonie heeft één koningin. Bij het draaigatje kunnen dat meerdere koninginnen zijn, die elkaar niet bestrijden. "Er kunnen zo superkoloniën ontstaan."

Het dier voedt zich met een afscheiding van de bladluis, waardoor het de Rotterdamse tuinen in komt. "Ze komen ook gerust je huis in."

Verkassen

Het bestrijden is vooralsnog lastig. "Als je maar een deel van de kolonie aanpakt, verkassen ze gewoon. Voor gewone mierenbestrijding is het dier niet gevoelig." Ook de speciale gel van stadsbeheer werkt eigenlijk niet.

Het draaigatje is te onderscheiden van de normale mier: "Hij is iets groter", vertelt Moratis. De naam heeft 'ie te danken aan zijn draaiende achterste, wanneer hij zich aangevallen voelt.

Moratis hoopt dat mensen het vooral zullen melden als ze de terrormier spotten. "Dan kunnen wij hem bestrijden."