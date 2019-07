Celstraffen geëist voor overvallen op geldwagens

Justitie heeft celstraffen geëist tot twee jaar tegen twee mannen uit Schiedam en Vlaardingen voor een overvallen op geldwagens in Naaldwijk en Rijsbergen. De mannen zouden bijna een kwart miljoen euro hebben buitgemaakt.

De twee mannen, Serdar I. (24) uit Schiedam en Batanay C. (25) uit Vlaardingen, stonden donderdag voor de rechter.

In april 2018 stond een geldwagen van SecurCash bij een ING Bank in Naaldwijk. De wagen stond dicht bij een speciale doorgeefsluis geparkeerd. Toch lukte het de twee daders om drie zakken met geld weg te grissen en weg te vluchten. In een van de zakken zat 150 duizend euro.

Eerder zouden de twee op dezelfde manier ook al een 90 duizend buitgemaakt hebben in Rijsbergen, bij Breda. Daarbij zou de bestuurder van de geldwagen gedwongen zijn om mee te werken.

De politie kwam de twee op het spoor via camerabeelden. Het gestolen geld is nog niet teruggevonden.