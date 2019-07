Vlaardingen helpt betrokkenen familiedrama

Vlaardingen schiet de kinderen, die achterbleven na het familiedrama in de Van der Waalstraat, te hulp. De ouders van de kinderen kwamen vrijdag om het leven. De vader bracht eerst de moeder om en overleed daarna zelf bij een brand in de woning.

De kinderen van 21 en 15 krijgen alle steun van burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen. "Wij zijn nu vooral gericht op wat deze kinderen nodig hebben. We kijken naar wat het beste is voor hen. In overleg met de kinderen kijken we waar ze willen zijn en waar ze naar toe willen", zegt Jetten.

Brief

Ook de flatbewoners en omwonenden van de Van der Waalstraat kunnen op steun van de gemeente rekenen. De burgemeester gaat woensdag een brief naar hen schrijven. Ze wil laten weten dat de gemeente er voor hen is.

"Ik leef heel erg mee met iedereen die hier bij betrokken is. Mensen hebben echt iets vreselijks meegemaakt. Ik ga een brief schrijven om hen een hart onder de riem te steken en te vertellen dat we er als gemeente graag voor hen zijn", vertelt Jetten.