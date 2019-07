Diego Markwell kijkt uit naar WPT: 'Dat het WPT bij Neptunus is, voelt als thuis'

Aanstaande vrijdag begint het World Port Tournament in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam. Voor Diego Markwell, pitcher van Neptunus en het Nederlands Koninkrijk team, een toernooi om naar uit te kijken in eigen stad.

"Het is heel bijzonder, we spelen thuis als Koninkrijksteam. Dat het bij Neptunus is in Rotterdam geeft een thuis gevoel, het is gewoon mijn basis", kijkt routinier Markwell vooruit. "We verwachten heel veel publiek. Curaçao neemt altijd heel veel fans naar de wedstrijden mee. Hoe meer mensen er komen hoe leuker het wordt voor ons als spelers. Dan zijn we iets meer gefocust om beter te preseteren."

Curaçao of Koninkrijksteam

Dat Curaçao als land meedoet naast het Nederlands Koninkrijksteam is opmerkelijk, maar volgens de in Curaçao geboren routinier leuk. "Het is altijd leuk om tegen Curaçao te spelen. Het zijn jongens met wie ik ben opgegroeid, die mij hebben zien spelen. Het is leuk om tegen hun te gooien en te laten zien dat we een stap verder zijn met het Koninkrijksteam. Hopelijk vervangen die jongens mij op een dag in het Koninkrijksteam." Persoonlijk heeft Makwell de keuze wel gemaakt als hij moet kiezen tussen Curaçao en het Nederlands Koninkrijk team. "Bij het Koninkrijksteam vind ik het leuker, want je speelt daar een WK, een World Baseball Classic en alle grote toernooien waar je gezien wordt."

De toekomst

Het World Port Tournament staat voor het Koninkrijksteam ook in het teken van plaatsing voor het EK en van het Olympisch kwalificatietoernooi. Markwell hoopt beide eindtoernooien mee te maken. "Ik durf nog niet te zeggen of ik beide toernooien meedoe, ik ben al wat ouder. Ik ben er wel over aan het nadenken. Ik bekijk het per jaar. Zo heb ik de winter hard gewerkt om in vorm te raken. Maar ik hoop de Olympische spelen wel te halen. Maar de spelen van 2024 worden lastig.

Bekijk het volledige interview met Diego Markwell met verslaggever Jan Jaap Pruysen bovenaan het artikel.