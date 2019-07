PKC'ers Leeuwenhoek en Van Wijngaarden in WK selectie

PKC-korfballers Olav van Wijngaarden en Laurens Leeuwenhoek zijn opgenomen in de zestienkoppige WK-selectie van het Nederlands team. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer speelt tussen 1 en 10 augustus het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika.

Olav van Wijngaarden speelt zijn eerste WK, voor ploeggenoot bij de Papendrechters Laurens Leeuwenhoek is het zijn derde strijd om de wereldtitel. Nederland opent haar jacht op de wereldtitel op 1 augustus tegen Nieuw-Zeeland, een dag later is Catalonië de tegenstander. De derde tegenstander in poule A is Tsjechië, dat op 3 augustus uitkomt tegen Nederland.