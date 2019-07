'Ambassadeur' Marja van Katendrecht nu ook Echt Rotterdams Erfgoed

Van Katendrecht kreeg het certificaat woensdagavond overhandigd. Volgens het museum heeft Marja een plek gekregen in de collectie van betekenisvolle mensen, objecten en verhalen in de stad van nu. "Ze hebben hart voor onze stad en verbinden Rotterdammers met elkaar en samen vertellen ze het verhaal van Rotterdam", staat te lezen op de oorkonde.

De onofficiële ambassadeur van Rotterdam is uiteraard buiten zinnen en noemt het een 'ongelooflijke eer'. "Ik wist het niet", vertelde ze een dag later in het radioprogramma van Ruud de Boer. "Maar ik werd gebeld of ik langs wilde komen voor een verrassing. Ja dit is natuurlijk geweldig."

Toch had Van Katendrecht wel een belangrijke voorwaarde, voordat ze de oorkonde aannam. "Je maakt nu deel uit van de collectie", was haar uitleg, "maar als ik er straks niet meer ben, dan wil ik wel op Crooswijk begraven worden en niet in een museum, als deel van de collectie. Als dat was, dan wil ik 'm niet. Maar gelukkig is dat niet zo."