Zuid-Hollands Landschap: Nee tegen oeververbinding bij Ridderkerk

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) ziet niets in het plan voor een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Volgens de milieuclub is de brug of tunnel een bedreiging voor de aanwezige natuur en erfgoed.

"En daar hebben we al zo weinig van", zegt regiohoofd Ninouk Vermeer van de natuurbeschermingsorganisatie.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat er een nieuwe, derde oeververbinding gaat komen ten oosten van Rotterdam. Er liggen twee scenario's op tafel: een verbinding bij De Esch en een verbinding bij Ridderkerk.

"We zien uiteraard het belang van economische ontwikkelingen en zijn zeker niet op voorhand tegen elke infrastructurele aanpassing", zegt ZHL. "Maar in dit geval is de binnenstedelijk variant die eveneens op tafel ligt een veel betere keuze."

De Zaag

Het Zuid-Hollands Landschap wijst erop dat als er een brug of een tunnel komt bij Ridderkerk, de natuur op het eiland De Zaag verloren dreigt te gaan.

"En dat is een van de weinige plekken in deze drukke omgeving waar je nog echt kunt genieten van rust", zegt Vermeer.

Eerder liet de eigenaresse van Het Huys ten Donck, een rijksmonument, zich negatief uit over het plan. "Het gaat om de laatste stukjes groen in deze omgeving, er is hier verder niks. De rest van IJsselmonde is volgebouwd."

Het besluit over de oeververbinding zou deze maand moeten vallen.