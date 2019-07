Vliertje's vreugdevolle tekening herinnert aan verlies van zusje

De 14-jarige Vliertje Klaassen uit Rotterdam is de jongste kunstenaar die werk op mag hangen in de wekelijke wisselvitrine De Aanschouw in de Witte de Withstraat. En haar doodgeboren zusje staat daarbij centraal.

Deze week hangt haar werk "Alles aan een zijden draadje" in De Aanschouw en daar is ze best trots op. "Eigenlijk worden alleen beroemde kunstenaars gevraagd om iets in het kastje te hangen. Maar omdat de Aanschouw dit jaar 18 jaar bestaat hebben ze een uitzondering gemaakt," vertelt Vliertje die als 929ste kunstenaar de vitrine mocht vullen.

De afgelopen tijd werkte Vliertje hard aan een hele persoonlijke tekening dat gaat over haar zusje dat 16 jaar geleden dood werd geboren. "Hier is een kindje in een buik,"wijst Vliertje aan. "Er zijn handen die het kindje omhooghouden die hem in de wereld gaan brengen. Er is ook een kraai en die staat voor dat niet elk kindje in een mooie of goede vorm geboren kan worden."

Positief

Vliertje wil met de tekening haar zusje die ze nooit heeft gekend op een positieve manier in herinnering houden. " Er kunnen soms dingen misgaan. Maar het is ook heel bijzonder dat wij er zijn, en kunnen leven. Ik heb haar erin getekend zodat we altijd aan haar herinnerd worden op een fijne manier namelijk met een mooie vreugdevolle tekening.

Vliertje's moeder Lin Klaassen is vooral trots op haar dochter dat op deze manier het verlies van haar kind in een tekening kon verwerken. "Haar zusje is eigenlijk altijd 'bij ons' geweest. En die tekening verwoord niet on ze maar haar creativiteit en haar kijk op de biologie. Ik was verrast hoe ze alles erin heeft verwerkt. Bijzonder ook hoe ze erover vertelt als 14-jarige."

Vliertjes tekening is een week lang dag en nacht te zien aan de gevel van Witte De Withstraat 80 in Rotterdam.