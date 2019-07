Rotterdamse raad moet van Aboutaleb netter met elkaar omgaan

De hele oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft tegen de voorjaarsnota gestemd. Toch worden de plannen uitgevoerd omdat de coalitie met één zetel de meerderheid had. Oppositiepartijen klaagden dat de coalitie van de VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en CU-SGP geen geld over had voor de plannen die zij indienden.

Twee dagen is er uiteindelijk vergaderd over de plannen van het stadsbestuur voor het komende jaar. De opposite vond dat er best wel goede punten waren, maar ook veel zaken waar ze tegen waren. Bijvoorbeeld 68 miljoen euro uittrekken voor de energietransisitie met geleend geld. De miljoenen moeten komen na de verkoop van Eneco, maar dat duurt nog maanden.

Op de pof

Leefbaar Rotterdam, 50Plus, de Partij voor de Dieren, SP, PVV en Nida vinden dat er teveel op de pof wordt betaald. Ook was er de wens om voorgestelde bezuinigingen terug te draaien. Bijvoorbeeld die van 17 miljoen op de buitenruimte.

Er zijn door de oppositie veel nieuwe plannen ingediend. Een aantal haalden een meerderheid. De rest werd afgewezen. Dat zorgt voor ontevredenheid. Er is het idee dat ze niet serieus mee kunnen doen. Iets dat de coalitiepartij de VVD niet herkent. Er wordt weldegenlijk goed samengewerkt met elkaar. Alleen nu was er door tekorten geen extra geld voor andere plannen.

invoegen filmpje 11 juli - kritiek vanuit de oppositie

Terugblik

De Voorjaarsnota werd ook gebruikt om terug te kijken op de afgelopen maanden. Een hectische tijd. Zo waren er opnieuw problemen door vertraging bij het warmtebedrijf, stapte wethouder Visser op vanwege het lekken van vertrouwelijke documenten en was er onvrede over de vertrekpremie van de nieuwe wethouder Van Gils uit zijn tijd in Amsterdam. Urenlang werd er over vergaderd.

De VVD vindt dat de politiek teveel met zichzelf bezig is. Stop meer tijd in zaken als woningbouw en armoede riep fractievoorzitter Vincent Karremans van de VVD. De Oppositie nam hem dat niet in dank af. Juist deze zaken zijn voor de oppositie belangrijk en daar moet goed over gesproken worden.

invoegen filmpje 11 juli - karremans over teveel eigen interesse

Persoonlijke aanvallen

De debatten van de afgelopen maanden in de Rotterdamse gemeenteraad zijn soms hoog opgelopen. Over en weer zijn er persoonlijke aanvallen. Ook tijdens het debat over de voorjaarsnota vielen woorden als hypocriet, liegen en opper-Pinokkio.

Burgemeester Aboutaleb heeft de raad gevraagd hier mee te stoppen. Aboutaleb: Het probleem dat ik heb met de verhoudingen in de raad zijn de persoonlijke omgangsverhoudingen. Waarom maak ik me daar zorgen over? Omdat uiteindelijk mensen die elkaar voor rotte vis uitmaken, precies een uur of twee later dezelfde mensen elkaar weer nodig hebben voor een meerderheid te organiseren voor een besluit in de gemeenteraad".

invoegen filmpje 11 juli - Aboutaleb over omgangsvormen

De fracties hebben aangegeven er beter op te gaan letten.