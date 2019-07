Tussen de stations Rotterdam Centraal en Gouda rijden vrijdagochtend geen treinen. Een stroomstoring is de boosdoener, laat de NS weten.

Volgens ProRail is de stroomstoring veroorzaakt door blikseminslag. Waar dat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Op het traject rijden normaliter sprinters en intercity's. Die zijn beide gestremd.

Reizigers moeten rekening houden met flinke vertraging. De verwachting is dat de storing tot ongeveer 08:45 uur duurt.