Zoon over drama Vlaardingen: 'Geen duidelijke afspiegeling van ons gezin'

"Thuis was er elke dag alleen maar liefde. Ik zal zorgen dat ik die vibe kan doorzetten." Celestino Monteiro uit Vlaardingen noemt de explosie in een flat in Vlaardingen vorige week, waarbij zijn ouders omkwamen, geen duidelijke afspiegeling van hoe het gezin was.

De explosie was vrijdag, even voor 09:00 uur. Door de kracht werd de voorgevel van het appartement weggeblazen en woedde er korte tijd brand. Daarbij kwamen de 43-jarige vader en 38-jarige moeder van het gezin om het leven. Deze week werd bekend dat de explosie bewust is veroorzaakt door de vader.



Voorbeelden

De 21-jarige Celestino noemt zijn ouders allebei voorbeelden. "Mijn moeder: de meest blije en zorgzame vrouw die ik en vele andere waarschijnlijk kennen", schrijft Monteiro op sociale media. "Zij heeft zelf al veel mensen verloren en toch wist ze zichzelf elke dag weg te cijferen om voor een ander daar te staan waar nodig was."

Zijn vader, die bij de Koninklijke Marechaussee werkte, omschrijft hij als een geboren leider, trainer en voetbalguru. "Voor mij is hij iemand die ik elke dag als voorbeeld zag. Hij heeft in mijn ogen alles bereikt wat ik later in mijn leven wil bereiken", schrijft de 21-jarige.

Celestino heeft een zusje van 15. Beide kinderen is alle steun toegezegd door de Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen. "Wij zijn nu vooral gericht op wat deze kinderen nodig hebben. We kijken naar wat het beste is voor hen. In overleg met de kinderen kijken we waar ze willen zijn en waar ze naar toe willen", zei Jetten donderdag.



De 21-jarige jongen is iedereen dankbaar voor de steun die hij de afgelopen dagen heeft gekregen. "Ik zal voor mij en mijn zusjes' doelen strijden. Ik zal mijn ouders trots maken, let op mijn woorden."