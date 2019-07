Rozenburgers blij met afblazen distributiecentrum, 'maar het is nog niet klaar'

Bewoners van Rozenburg zijn blij met de beslissing van het Havenbedrijf Rotterdam om de komst van een distributiecentrum op de Landtong niet door te laten gaan. "De eerste slag is gewonnen", zegt Rozenburger Matthijs Lievaart. "Maar het is nog niet klaar."

Meer dan duizend mensen voerden twee maanden geleden nog actie tegen de komst van het distributiecentrum op een van de weinige stukjes groen in de plaats. Zeker sinds het verdwijnen van natuurgebied de Beer in de jaren zestig.

"De Landtong heeft mij gevormd. Ruige natuur is zo belangrijk voor opgroeiende kinderen, de Landtong vervult die rol in Rozenburg", zei Lievaart destijds.

Hij is blij met de beslissing om af te zien van het distributiecentrum. "Zo zie je ook dat in actie komen en mensen bij elkaar brengen wél zin heeft", zegt hij. "Het is een enorme opsteker."



Wel benadrukt hij dat dit nieuws nog geen wijziging van het bestemmingsplan is. Het Havenbedrijf heeft het gebied namelijk nog niet afgeschreven. "Daarom ben ik erg kritisch. We willen gewoon dat de natuur behouden blijft. Dat je ergens mag bouwen volgens een bestemmingsplan, betekent niet dat je dat ook daadwerkelijk móet doen."

Protestborden

De actievoerders plaatsten in april nog zo'n tachtig borden als protest tegen het distributiecentrum. Dat daar nu voorlopig een streep doorheen staat, betekent niet dat het 'bordenbos' wordt weggehaald. "Vanwege werkzaamheden moeten die borden naar de andere kant van de weg. Dat gaan we zaterdagochtend doen", zegt Lievaart. "Maar die borden blijven staan!"



De gebiedscommissie Rozenburg praat na de zomer met de gemeente Rotterdam en met het Havenbedrijf. "We zitten eindelijk vooraan bij de gesprekken in plaats van dat we achteraf mogen reageren", reageren voorzitter Rob Oosterlee. "De Landtong blijft belangrijk. Het is voor ons wat het Zuiderpark voor de mensen in Rotterdam-Zuid is!"