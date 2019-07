Nicolai Jørgensen: 'Ik wil Feyenoord terugbetalen'

Nicolai Jørgensen sloot maandag aan bij Feyenoord. Donderdag hervatte de Deen de training bij de Rotterdammers. Niet op de manier waarop hij gehoopt had, want in het Oostenrijkse Scheffau am Wilden Kaiser werkte Jørgensen een individueel programma af om te herstellen van een knieblessure.

Jørgensen verwacht snel terug te zijn. "Mijn knie voelt goed. Er is een klein beetje irritatie in de knie, maar ik zou volgende week weer moeten kunnen trainen." De Deens international is niet bang voor weer een seizoen met blessures. "Met het nationale team had ik het al een beetje. Het was wat overbelasting van de knie. In de vakantie trainde ik tweeënhalve week en toen voelde alles goed. Vijf dagen voordat ik terug zou keren, voelde ik het opnieuw. Toen heb ik de clubarts gebeld voor een check. Het is niks ernstigs, maar het is wel een beetje pijnlijk nu."

Nieuw contract

Rond Jørgensen waren er altijd geruchten van een vertrek, maar deze zomer besloot de spits zijn contract te verlengen bij Feyenoord. "Ik sprak met de club en vertelde ze dat ik blij was bij de club. Ik zag geen reden om te vertrekken. Als ik vertrek bij Feyenoord wil ik dat doen na goede prestaties. Ik wil de club terugbetalen."

Feyenoord probeert aankomend seizoen lang in het spoor te blijven van Ajax en PSV. De Deen is daar hoopvol over. "We hebben een goed team en hebben ons goed versterkt. Ajax en PSV spenderen meer geld, dus we moeten het van de chemie binnen de ploeg hebben. We hebben ervaren spelers en dat moeten we uitbuiten."

Daarin speelt de tactiek ook een belangrijke rol. Volgens Jørgensen komt de spelopvatting van trainer Jaap Stam zijn spel ten goede. "De strategie van Stam heeft voordelen voor aanvallers. Stam zit overal bovenop. Dat hadden we denk ik nodig. Hij legt wat meer nadruk op de details."

Bekijk het volledige interview met Nicolai Jørgensen van verslaggever Dennis van Eersel bovenaan het artikel.