Weekend vol topsport bij RTV Rijnmond

Wie niets wil missen van de regionale topsport, volgt dit weekend de kanalen van RTV Rijnmond. Zo zijn we vrijdagavond 18:30 uur bij RB Salzburg - Feyenoord. Dit duel kun je live volgen via onze social media kanalen en later op de avond volgt de samenvatting op onze website.

Verder is er vrijdagmiddag rond 17:15 ook weer een uitzending van Sportclub Rijnmond. Hierin kijken we terug op de trainingsweek van Feyenoord in Oostenrijk en het trainingskamp van Excelsior in Delden. Ook zijn er vooruitblikken te zien op het World Port Tournament (WPT) Honkbal en het EK Paardensport.

Op zondag is er zoals altijd een uitzending van Radio Rijnmond Sport. Tussen 14:00 uur en 18:00 uur zijn we bij de World Cup Roeien in Rotterdam en het WPT in het Neptunus Familiestadion, eveneens in Rotterdam.

Om 18:00 uur trapt Sparta in Mierlo af voor het oefenduel met Maccabi Tel Aviv. Ook van deze wedstrijd is diezelfde avond nog een samenvatting te zien op onze website.