Noodweer gooit roet in het eten bij World Rowing Cup Finals in Rotterdam

"Dit is echt next-level roeien."

Noodweer gooit roet in het eten bij roeiwedstrijden

De Willem-Alexander Baan bij de Zevenhuizerplas is dit weekend het decor van de World Rowing Cup Finals, de finale van de strijd om de wereldbeker. De regen en vooral de onweersbuien zorgen voor problemen: de organisatie heeft het programma omgegooid.

Het ochtendprogramma is nu geannuleerd en het avondprogramma loopt langer door, naar schatting tot 20:30 uur.

De Willem-Alexander Baan ligt in de polder rondom de Zevenhuizerplas, net boven Rotterdam. Vrijdagmorgen werd er nog wel wat geroeid tussen de buien door, maar daar is even voor 08:00 uur een einde aan gemaakt.

Aan de wedstrijden doen meer dan veertig landen mee, met meer dan zevenhonderd deelnemers. De wereldbekerwedstrijd is het laatste internationale kampioenschap voor de wereldbekerfinale in augustus, en tevens een kans om te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Voorbereidingen

Voorbereiden op het water kan dus even niet, maar binnen kan er ook getraind worden. "Iedereen heeft z’n eigen warming-up. Een deel wil nog graag een rondje roeien voor de wedstrijden, anderen gebruiken de fiets- of roei-apparaten”, vertelt Puck van Hasselt, teamcoördinator van de Nederlandse teams.

Pieter van der Burg van de organisatie vertelt: "Hier op de machines zie je iedereen vrije perfecte halen maken. Pas in de boten ga je de techniek terugzien, als alle kracht die ze produceren in contact met het water wordt gebracht en wordt gebruikt om de boot vooruit te brengen.”

Hij heeft goede hoop op mooie wedstrijden en is vooral benieuwd naar de Nederlandse teams. “Ik hoop dat ze goede resultaten gaan halen!”, zegt hij.

Wedstrijden

In totaal hadden 27 Nederlandse teams zich ingeschreven voor de wedstrijden. Vier teams hebben zich teruggetrokken omdat ze niet fit genoeg waren voor de strijd, onder meer vanwege blessures.

De Rotterdamse Marieke Keijser gaat deze vrijdag met haar mede-roeiers het water op.