Wereldbekerwedstrijd roeien op roeibaan Prins Alexander

Aan de wedstrijden doen veertig landen mee, met meer dan zevenhonderd deelnemers. De wereldbekerwedstrijd is het laatste internationale kampioenschap voor de wereldbekerfinale in augustus, en tevens een kans om te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Tekst gaat verder onder de tweet



Regen en onweer

De Willem-Alexander Baan ligt in de polder rondom de Zevenhuizerplas, net boven Rotterdam. De roeiers gaan vrijdagochtend tussen de regen- en onweersbuien door het water nog op voor de laatste voorbereidingen.

"Het voordeel van veel onweer en regen is dat het na die buien vaak rustig is", vertelt Puck van Hasselt, teamcoördinator van het Nederlandse team. "Deze baan ligt midden in de polder, er is vaak veel wind en dat kan wel eens voordeel geven in een van de banen. Dat is nu niet zo, dus laten we hopen dat het zo blijft!”, zegt Van Hasselt.

Voorbereidingen

Behalve op het water, wordt er ook binnen onder een dak getraind. "Iedereen heeft z’n eigen warming-up. Een deel wil nog graag een rondje roeien voor de wedstrijden, anderen gebruiken de fiets- of roei-apparaten”, vertelt ze.

Pieter van der Burg van de organisatie vertelt: "Hier op de machines zie je iedereen vrije perfecte halen maken. Pas in de boten ga je de techniek terugzien, als alle kracht die ze produceren in contact met het water wordt gebracht en wordt gebruikt om de boot vooruit te brengen.”

Hij heeft goede hoop op mooie wedstrijden en is vooral benieuwd naar de Nederlandse teams. “Ik hoop dat ze goede resultaten gaan halen!”, zegt hij.

Wedstrijden

In totaal komen dit weekend 27 Nederlandse teams in actie. Onder meer de Rotterdamse Marieke Keijser gaat vrijdag met haar mede-roeiers het water op. Voor het eerst is ook para-roeien onderdeel van de wereldbeker.