Visarend Biesbosch voor het eerst geringd

Voor het eerst is er een visarend geringd in Nederland. Het dier zit in een nest op een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch, op ongeveer 65 meter hoogte.

Het geringde jong is het enige in het nest. Er zijn twee broedparen in Nederland, allebei te vinden in de Biesbosch. Het andere nest is te vinden in het natuurontwikkelingsgebied van de Noordwaard bij Werkendam. Ook in de Sliedrechtse Biesbosch zijn nesten gebouwd, maar de vogel daar was volgens Staatsbosbeheer nog te jong om tot broeden over te gaan.

Het natuurgebied wordt gezien als startpunt voor de groeiende populatie aan visarenden in Nederland. Het geringde jong is de veertiende jonge visarend die is opgegroeid in de Biesbosch.

Onderzoek

Het ringen van de vogel is bedoeld om onderzoek te kunnen naar de zeldzame vogelsoort. Zo kan bekeken worden welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven en of ze in de toekomst terugkomen naar Nederland.

Visarenden broeden pas sinds 2016 in Nederland. De Biesbosch is aantrekkelijk voor de vogels vanwege de aanwezigheid van dode bomen, hoogspanningsmasten en veel visrijk water.