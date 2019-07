Dordtse club sluit illegale kantine

Het bestuur besloot maandagavond om de kantine voor onbepaalde tijd te sluiten. "Wat moesten we anders?", vraagt voorzitter Thom van Ewijk zich af.

Hij spreekt van een pijnlijke maatregel. "Diverse teams, onze veteranen en 'walking footballers' trainen de hele zomer door. Die mogen niet meer in de kantine en zelfs niet op het terras."

De club kreeg eind januari te horen dat een nieuwe horeca- en terrasvergunning moest worden aangevraagd. "De oude stond op naam van voorganger Merweboys", vertelt hij.

"Wel raar, want er zijn nog twee fusies gevolgd en we hebben nooit geweten dat er dan nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd", aldus de voorzitter.

Geen vergunning

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die het vergunningenbeleid van de gemeente Dordrecht uitvoert, is stellig. "Deze club heeft geen enkele vergunning."

De nieuwe vergunningen zijn volgens Van Ewijk in februari aangevraagd. "Maar in april kwam de OZHZ in onze kantine vertellen dat er allerlei aanpassingen nodig waren." Die zijn inmiddels uitgevoerd. "Alles is in orde, maar vorige week vernamen we dat onze vergunningaanvraag terzijde gelegd was. Diezelfde avond kwam er controle en de dreiging met een boete."

OZHZ bevestigt dat de vergunningsaanvraag opnieuw gedaan moet worden. Dat kan - afhankelijk van de verstrekte gegevens - ongeveer acht weken duren.

Van Ewijk baalt enorm. "We hebben opnieuw de vergunningen aangevraagd. Als het echt zo lang duurt, draait dit uit op een financiële ramp voor de club."