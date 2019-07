Kalasjnikov verstopt onder keukenblok in woning Rotterdam-Feijenoord

De woning werd gecontroleerd na een melding dat vanuit de woning drugs zou worden gedeald. In het huis werd eerst de drugs aangetroffen. Vervolgens is de woning verder doorzocht.

In het keukenblok lag het automatische wapen, met twee houders erbij. Tussen de kussens van de bank lag het contante geld, een vuurwapen en munitie. Verder werd in het huis een drugspers gevonden en meerdere stempels die gebruikt kunnen worden om logo's op blokken drugs te drukken.

Tijdens het onderzoek van de politie was een 30-jarige vrouw in de woning aanwezig. Zij is aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit en drugshandel. De politie vermoedde dat er in de woning nog iemand zou moeten wonen. Een dag later kon een 30-jarige man worden opgepakt.

Beiden zitten nog vast. Het onderzoek is in volle gang.