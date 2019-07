Luchtmacht oefent in Rotterdam. Video: Jop Heinen

Leden van het korps mariniers hebben vrijdagochtend met ondersteuning van de luchtmacht getraind in Rotterdam. Ze oefenden met onder meer een Chinook en Cougar-helikopter op een zogeheten 'fastrope'-inzet: het in- en uitklimmen van een helikopter.

De oefening was onder meer bij het ss Rotterdam, op de StenaLine en in Hoek van Holland. Op sociale media meldden meerdere mensen dat ze de helikopters hebben gezien of gehoord.