North Sea Jazz bijna van start

Er staan 150 optredens van 1300 artiesten op vijftien podia gepland. De verwachting is dat er zo’n 70 duizend bezoekers zullen komen.

Camping

Een van de bezoekers zal Paul zijn. Hij kampeert met de caravan op de camping in Barendrecht. Van de regen vrijdagmorgen heeft hij weinig hinder, het onweer heeft hij wel gehoord. Van het festival merkt hij op de camping vrijdagochtend niet veel: het is niet dat festivalgangers na afloop nog even doorfeesten op de camping. "Het is de vierde keer dat we gaan, de derde keer dat we hier zitten”, vertelt hij.

De fiets staat al klaar. Hij gaat zaterdag met de tweewieler richting Ahoy, onder meer voor optredens van Joe Jackson en Toto.

Meer dan jazz

Het festival is in de loop der jaren gegroeid met behalve jazz ook blues, soul, funk, hiphop, world, pop, fusion en meer. Vrijdag staan op het programma oudgedienden als de 91-jarige componist/arrangeur Burt Bacharach, zanger/pianist Joe Jackson (64), soulzangeres Anita Baker (61), de Braziliaanse zanger Gilberto Gil (77), toetsenist Jasper van 't Hof (72) en drummer Steve Gadd (74).

Verder zijn er optredens van onder meer Diana Krall, José James met het Noordpool Orkest, funkband Tower of Power en het Melissa Aldana Quartet. Toetsenist Robert Glasper treedt in verschillende formaties en op verschillende plekken op tijdens het festival.

Verslaggever Ronald van Oudheusden kijkt uit naar het festival. "Het is totaal uitverkocht. Zelfs al voordat de eerste naam bekend wordt gemaakt, is de kaartverkoop al booming", weet hij. Vooral op zaterdag is het druk, met een heel gemengd publiek met lang niet alleen maar jazzliefhebbers.

"De rode draad is niet alleen de jazz", zegt Ronald. "Het gaat ook om het pionieren, het ontdekken en het slaan van bruggen tussen nieuwe en oude muziek, jong en oud."

De verhalen van North Sea Jazz zijn dit weekend te lezen op Rijnmond.nl.