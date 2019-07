Overlast door onweer en regen

De regenbuien zorgen vrijdag voor overlast in Rotterdam-Oost en Capelle aan den IJssel. Onder meer bij een kinderdagverblijf is er wateroverlast en bij een woning is de bliksem ingeslagen.

Bij Kinderdagverblijf Jan Huygen aan het Springersdiep in Capelle aan den IJssel staat het blank: het water stroomt uit de toiletten. Waar het water vandaan komt, is nog onduidelijk. De kinderen zijn in veiligheid gebracht en daar gaat het verder prima mee, verzekert het kinderdagverblijf.

De bliksem sloeg vrijdag in bij een woning aan de Bermweg in Rotterdam-Alexander. Daarbij is niemand gewond geraakt. Wel zitten woningen zonder stroom. Stedin is bezig dat te verhelpen.