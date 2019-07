Vestia schikt met Deutsche Bank en krijgt 175 miljoen euro

Vestia en Deutsche Bank hebben geschikt in de jarenlange rechtszaak over risicovolle beleggingen. De Rotterdamse woningcorporatie krijgt een schadevergoeding van 175 miljoen euro. Er was ruim 800 miljoen geëist.

Vestia was naar een Britse rechter, omdat het vindt dat Deutsche Bank in het verleden onvoldoende heeft gelet op risicovolle beleggingen die een Vestia-medewerker via de bank deed. Hij kocht zogeheten derivaten met geld van Vestia en kreeg voor elke aankoop commissie. Deutsche Bank wist volgens Vestia van het handeltje van de medewerker, de woningcorporatie zelf niet.

Vestia ging in 2012 tijdens de wereldwijde financiële crisis zwaar het schip in door de derivaten. De schade was 2,5 miljard euro. Vestia kwam aan de rand van de afgrond te staan en moest overeind worden gehouden door andere woningcorporaties.

De Rotterdamse woningcorporatie diende in 2016 een claim in bij het High Court of Justice in Londen. De partijen hebben er nu voor gekozen om er samen uit te komen. Deutsche Bank betaalt 175 miljoen euro, overigens zonder de aansprakelijkheid voor het derivatendrama te aanvaarden.