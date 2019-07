Jens Toornstra: 'Vanuit de luwte opereren is goed voor ons'

Feyenoord is deze week op trainingskamp in Oostenrijk. Voor Jens Toornstra is dat niet de eerste keer dat hij meereist met de Rotterdammers. In gesprek met RTV Rijnmond kijkt hij alvast vooruit op aankomend seizoen.

Volgens Toornstra heeft Feyenoord een iets andere speelwijze dan voorgaande jaren. "Het is niet volledig anders, maar we trainen op patronen. Die zie je er dan in de wedstrijden uitkomen. Het druk zetten doen we nu iets anders. We zetten met drie aanvallers druk en de rest daar kort achter."

De 30-jarige middenvelder verlengde in de zomerstop zijn contract tot 2022 bij Feyenoord. Voor Toornstra was het geen moeilijke keuze. "Ik was altijd al goed op mijn plek bij Feyenoord. Ik woon vlakbij en mijn familie en vrienden ook. Dat is voor mij wel een pré. Ik zie nog veel potentie en groei mogelijkheden. De afgelopen jaren hebben we veel prijzen gepakt en ik hoop gewoon dat we daar nog een aantal aan kunnen toevoegen. Mijn keuze is puur gemaakt op gevoel."

Toornstra hoopt met Feyenoord de aankomende periode prijzen te pakken. Het gat met Ajax en PSV is volgens de middenvelder echter te overbruggen. "Het verschil is aanwezig, maar dat verschil was er drie jaar geleden ook. De laatste twee jaar zie je dat het verschil groter wordt. Maar als je vanuit de luwte kunt opereren, de positie waaruit we in het kampioensjaar ook kwamen, ik denk dat dat voor ons alleen maar goed is."



Bekijk het volledige interview met Jens Toornstra bovenaan het artikel.