Nieuwe aanhouding voor liquidatie Langenhorst Rotterdam

Een 39-jarige man uit Loenen aan de Vecht zit vast in verband met de liquidatie van Zeki Yumusak in Rotterdam. Hij werd in juli 2017 zwaargewond aangetroffen in een auto op de Langenhorst in Rotterdam-Zuid en overleed later aan zijn verwondingen.

De opgepakte man zou volgens het justitie opdracht hebben gegeven tot de moord. De aanhouding maakt volgens het Openbaar Ministerie onderdeel uit van een groter onderzoek naar twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh. Greg R. (70) en Delano R. (48) werden in maart dit jaar al opgepakt.

De verdachte werd dinsdag opgepakt. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.



In de extra beveiligde zittingszaal bij Schiphol is donderdag een nieuwe zitting van de rechtbank in het grotere Caloh Wagoh-onderzoek. De man uit Loenen is daar nog niet bij. Het gaat wel om de zaken van de twee kopstukken van de motorclub, drie verdachten van het plegen van een liquidatie in Breukelen, twee verdachten van betrokkenheid bij een liquidatie in Den Haag en een verdachte van een beschieting in Doorn.