Actiedag voor zieke Soraya: 'Laat het maar vast staan in Barendrecht!'

Ze moest gewoon iets doen voor haar voormalige buurmeisje, vertelt Marjon Kesselaar. De 12-jarige Soraya uit Barendrecht kreeg begin juni te horen dat ze een zeer kwaadaardig type hersentumor heeft. De familie zamelt geld in voor de behandeling. Voormalig buurvrouw Marjon springt bij.

"Ik zei tegen Fred (met wie zij samen autobedrijf Autofer in Barendrecht heeft red.): 'we moeten iets doen.'" En zo geschiedde. Wie zaterdag de auto laat wassen bij het bedrijf, doneert aan de actie .

De familie ziet een behandeling in Amerika als laatste redmiddel. "Sor heeft een tikkende tijdbom in haar hoofd. De kosten die nodig zijn voor Boston zijn 70 duizend euro", laat de familie weten.

Operatierobot

Soraya heeft eenzelfde soort zeldzame tumor als Tijn, die bekend werd door zijn nagellak-actie bij 3FM's Serious Request.



Met dat geld schaft het Prinses Máxima Centrum een speciale operatierobot aan voor kinderen met hersenstamkanker. De robot komt in 2020, en dat is te laat voor Soraya.

"We hopen natuurlijk dat het geld Soraya kan helpen", vertelt Marjon, die veel contact heeft met de oma en vader van Soraya. "Mocht het zo zijn dat het te laat komt voor haar, dan doneren wij het geld aan het Prinses Máxima Centrum."

Drukte

Alle 25 euro's die zaterdag betaald worden voor het autowassen gaan naar Soraya, belooft Marjon. Ze is overweldigd door de vooral liefdevolle reacties. "Sommige mensen die er niet bij kunnen zijn, maken toch al geld over."

En ach, door die enkeling die vooral wil profiteren van de 'schoonmaakaanbieding' laat Marjon zich niet tegenhouden. "Iemand wilde zelfs reserveren, dat gaan we niet doen hoor. Het gaat om een doodziek meisje, daar doen we dit voor. Hopelijk wordt het druk. Dat het maar helemaal vast mag staan op de dijk."

De actie is zaterdag 13 juli, van 10:00 tot 17:00 uur bij de Dordtsestraatweg 68 in Barendrecht.

Marina is de dochter van vrienden van Marjon. Het meisje kreeg in haar derde jaar oogkanker en is sindsdien blind. Ze deed de volgende oproep om Soraya te helpen.