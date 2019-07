'Illegale' voetbalkantine Dordrecht mag weer open

De kantine van voetbalclub GSC/ODS in Dordrecht mag, in afwachting van een nieuwe drank- en horecavergunning, weer open. Dat heeft burgemeester Wouter Kolff laten weten aan het bestuur van de club.

De voetbalvereniging kwam er vorige week achter dat de kantine van de club al zo'n 25 jaar illegaal zou zijn. De drank- en horecavergunning stond nog op naam van Merweboys. "Wel raar, want er zijn nog twee fusies gevolgd en we hebben nooit geweten dat er dan nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd", zei voorzitter Thom van Ewijk eerder.



Het bestuur van de club besloot de kantine en het bijbehorende terras in afwachting van de juiste vergunning direct te sluiten, nadat de dienst Handhaving van de gemeente dreigde met een boete. Dat zou - afhankelijk van de verstrekte gegevens - ongeveer acht weken kunnen duren. Een behoorlijke financiële strop voor de vereniging dreigde.

"Komende maandag wordt een gedoogbeschikking ondertekend", laat een woordvoerder van de gemeente Dordrecht weten. "Dat kan je zien als een tijdelijke vergunning. Er was al 'zicht op legalisatie', doordat de nodige vergunningen waren aangevraagd, daarom hebben wij deze stap gezet."

Zucht van verlichting

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die het vergunningenbeleid van de gemeente Dordrecht uitvoert, komt volgende week met een schriftelijke bevestiging dat de kantine momenteel gewoon open mag.

"Bij het bestuur is de mededeling met een enorme zucht van verlichting binnen gekomen", reageert de club. "De kantine acht weken of langer gesloten houden, wat dreigde, had onze vereniging enorme schade opgeleverd."

Dit weekend blijft de kantine van de club gesloten. "Maar vanwege de zomerstop waren er geen activiteiten", zegt voorzitter Van Ewijk.