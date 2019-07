Rotterdam: Landtong moet groen blijven

Het Rotterdams College wil dat de Landtong in Rozenburg groen blijft. Het gaat daarom in gesprek met Havenbedrijf Rotterdam, dat het laatste stuk natuur bij het dorp wil bebouwen.

"Het is een mooie plek voor de Rozenburgers", zegt wethouder Barbara Kathmann (PvdA), die de kleine kernen zoals Rozenburg in haar portefeuille heeft. De Rotterdamse gemeenteraad had de wethouder in mei via een motie opgedragen om de bouw van een groot distributiecentrum op de locatie te voorkomen.

Daarna bleef het in de openbaarheid stil. Het havenbedrijf riep tussendoor nog dat de gesprekken met een kandidaat voor de bouw van het distributiecentrum in een afrondende fase waren. Maar tot een akkoord is het nooit gekomen, laat een woordvoerder vrijdag weten.

Donderdagavond kwam het havenbedrijf met de mededeling om te stoppen met de plannen voor het distributiecentrum. Het besluit werd genomen na onder meer veel protesten uit Rozenburg. Twee maanden geleden kwamen meer dan duizend mensen bijeen om hun stem tegen de komst van het distributiecentrum te laten horen.



Vrijdagmorgen zei een woordvoerder van de protestactie 'dat de slag is gewonnen, maar het is nog niet klaar'. Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van de Landtong mogelijk maakt, ligt nog op tafel. Het havenbedrijf zei in de verklaring ook dat 'de ambitie het beschikbare terrein te ontwikkelen blijft bestaan'.