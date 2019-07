Het is weer raak: drukke avondspits rondom Rotterdam

Het blijft behelpen met de avondspits deze week in Rotterdam en omstreken. Net als de afgelopen dagen is het ook vrijdag druk op de ring Rotterdam.

Volgens de ANWB komt dat door 'een combinatie van factoren'. Naast de gebruikelijke drukte door de afsluiting van de Maastunnel is het nu drukker door de afsluiting van de Aveling in Hoogvliet.

Ook is er een ongeluk gebeurd op de A20 bij Terbregseplein. Rond 16:15 uur is de weg weer vrijgegeven, maar daarna was er nog wel een lange file.

Ook op de A4 is het erg druk, onder meer door een ongeluk eerder op de middag.