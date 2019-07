North Sea Jazz: Heerlijk genieten op eerste dag uitverkocht North Sea Jazz

Warm en dampend. Zo kan de eerste avond van het North Sea Jazz Festival het best omschreven worden. Dat het festival uitverkocht is, is duidelijk te merken aan de hoeveelheid mensen.

"Zowel bij de optredens als in de gangen is het lekker druk", zegt verslaggever Ronald van Oudheusden vanuit Ahoy. "Eten, drinken, muziek kijken. Mensen genieten van het evenement."

Er werd afgetrapt met een optreden van José James uit de Verenigde Staten.



Publiekstrekkers op de eerste dag zijn Rag'n'Bone Man, Anita Baker en Joe Jackson. Voor topacts als Diana Krall en Burt Bacharach zijn extra kaartjes nodig, maar ook die optredens zijn stijf uitverkocht.

Ook Trijntje Oosterhuis gaf een gastoptreden, tijdens de show van Burt Bacharach



Jazz-virus

Ook burgemeester Aboutaleb was aanwezig op de openingsavond van North Sea Jazz. Hij werd eind jaren '80 besmet met het jazz-virus, zo geeft hij toe.

"Ik was als jonge ambtenaar zes weken aan het toeren in de VS", vertelt hij. "Toen bezocht ik ook New Orleans en die stad ademt jazz." Onder begeleiding van twee agenten, want hij was op uitnodiging van de VS daar aanwezig, werd hij naar een jazz-club gebracht. "En daar heb ik die muziek zo leren waarderen. Geweldig."

Aboutaleb omschrijft de sfeer op NSJ als 'lief, vredig en vooral muzikaal'. "Iedereen praat lekker met elkaar en geniet van de muziek. Dat is geweldig".

Amerikanen

Een groot deel van de bezoekers komt van over de grenzen. Mo en Ron komen uit de Verenigde Staten.

Ze vallen op met hun kledingkeuze: hawaii-shirt, grote zonnebril en korte broek. De dikke Cubaanse sigaar maakt het beeld af.

Verslaggever Ronald van Oudheusden dacht eerst nog dat de twee heren artiesten waren. "Nee we zijn hier echt voor de gezelligheid", zegt Mo.

Mo, afkomstig uit Detroit, is al vaker op het North Sea Jazz-festival geweest. Net als Ron werkt hij voor de Duitse overheid.



"Ik vind het hier geweldig", zegt Ron met een vet Texaans accent. "De mensen en de sfeer. Het is hier heerlijk. Dit is mijn derde keer en ik probeer elk jaar terug te komen."

José James hebben de twee al bekeken. "Ik kijk nog uit naar Anita Baker, Amazing Gray. Ik ben hier voor drie dagen en het wordt geweldig."

Ze zijn niet de enige Amerikanen die deze dagen in Rotterdam zijn, zeggen ze. "Ze komen overal vandaan en iedereen heeft het gezellig met elkaar."



