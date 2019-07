Wat is de betekenis van het woord Indo?

Wat is de dieper liggende betekenis van het woord Indo? Verslaggever Tenny Tenzer zoekt het uit in een nieuwe aflevering van de serie I.N.D.O. die dit weekend te zien is bij RTV Rijnmond.

In een nieuwe aflevering van het programma komt onder andere Armando Ello aan bod. Het verhaal over zijn roots heeft hij thuis nooit meegekregen. Hij worstelde met vragen en ging op zoek naar antwoorden. Het resulteerde onder meer in een blog over de Indische cultuur: Hoezo Indo?

Ook Sumary Schiffer wordt geïnterviewd. Ze is grafisch vormgever en heeft van jongs af aan een passie voor beeld. De ontdekking van een aantal oude familiefoto's hebben haar geprikkeld om meer te weten te komen over haar Indische roots.

Kijk hier de overige afleveringen terug.

Regisseur Tenny Tenzer en producent Christie Haalboom zijn Rotterdammers met Indische roots. Samen maken zij de tv-serie I.N.D.O. Ze onderzoeken de culturele erfenis van Nederlands-Indië. De serie is elke week op zaterdag om 17:38 uur te zien bij TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald. I.N.D.O. is geproduceerd in opdracht van lokale omroep OPEN Rotterdam.