Knooppunt Holland: Joris Linssen langs Midden-Delfland en het Westland

Deze week fietst Johan samen met Joris Linssen door Midden-Delfland en het Westland. Joris vertelt uitgebreid over zijn liefde voor Mexico en zijn band Caramba, waarmee hij Nederlandse teksten op Mexicaanse muziek in het theater brengt. Zaterdag 12 juli is de uitzending op TV Rijnmond om 17:15 uur.

Joris trekt volle zalen met Caramba en met de liedjes die zij zingen, weten ze iedereen te ontroeren. Komend seizoen trekken ze met hun programma ‘Raak’ langs de Nederlandse theaters.

Johan en Joris varen op de Schie op een boot die wordt voortgetrokken door een trekpaard, zoals dat vroeger op de trekvaarten in dit gebied ging. Ook brengen ze een bezoek aan de Maeslantkering en weten zij als eerste wanneer de proefsluiting van deze kering dit jaar plaatsvindt en te bewonderen is voor het publiek.

Tenslotte neemt Johan Joris mee naar een teler van jalapeños , hete pepers, die Joris’ Mexicaanse hart sneller doen kloppen.

Route Midden-Delfland en Westland

Bekijk hier de volledige fietsroute die Joris en Johan aflegden.

De fietstocht begint bij Knooppunt 69 en gaat richting het Abtswoudse bos bij Delft. Je fietst hier meteen op een lekker fietspad tussen de weilanden. Na de knooppunten 59 en 58 rijdt je zuidwaarts langs de Schie. Deze trekvaart herken je aan het smalle jaagpad in het gras langs de weg. Dit was vroeger het pad waarop de paarden liepen om de schuiten te trekken, die zowel goederen als mensen vervoerden.

Via de knooppunten 65, 63 en 62 rijd je verder naar de Vlietlanden . Dit is een bijzonder gebied, omdat het als één van de weinige laagveengebieden in Nederland nooit is ingepolderd. Dat maakt het uniek in de wereld.

Via Maasland en Maassluis gaat de route naar de Maeslantkering, één van de Nederlandse stormvloedkeringen die ons beschermen tegen extreem hoog water (stormvloed). Je kunt de Maeslantkering van dichtbij bekijken, er een rondleiding krijgen en meer te weten komen over de hoogwaterbescherming in Zuid-Holland in het Keringhuis . Ook voor kinderen een interessante en leuke locatie om hierover meer te leren.

Wat je niet zag in de uitzending, maar wat wel langs de route ligt is Het Staelduinse Bosch. In het Staelduinse Bos ligt een oud bunkercomplex dat onderdeel is van de Atlantikwall. Een mooi bos met een interessante geschiedenis. Wil je er tijdens de fietstocht een kijkje nemen, ga dan bij knooppunt 23 linksaf naar knooppunt 18. En anders fiets je rechtdoor naar de Lier knooppunten 24 en 25.

Het leuke van het Westland is dat je overal langs de weg stalletjes vindt met verse producten. Vergeet daarom ook niet om een mandje of een tas mee te nemen en wat contant geld, want je kunt hier zo een verse maaltijd bij elkaar sprokkelen.

De knooppunten 34, 33, 62, 67 en 68 leiden je weer naar het startpunt van de route. Het is een wat langere route dan anders, maar goed te doen en zeker de moeite waard. En het handige van de knooppunten is dat je ook zelf makkelijk je route kunt kiezen. Geniet ervan!

Knooppunt Holland wordt uitgezonden op zaterdag 12 juli om 17:15 uur.