Monument voor bedreigde veldleeuwerik

De in Vlaardingen geboren kunstenaar O.C. Hooymeijer is bekend van zijn gidsen voor niet bestaande

vogels. Zoals de bermfluiter en de zeebrons uit De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van



Ook met bestaande vogels houdt de kunstenaar zich bezig. Hij is bezorgd over dieren en planten die met uitsterven worden bedreigd. Met een nationaal monument voor de veldleeuwerik wil hij de mensen wakker schudden en de weidevogel, die in het voorjaar hoog in de lucht zijn lied zingt, eren.

Het lied van de veldleeuwerik

Het monument bestaat uit een sokkel met een metershoge naald. Daaraan hangt een draad met een model van een leeuwerik. Het vogeltje kan meebewegen op de wind en op gezette tijden klinkt uit een luidsprekertje het lied van de veldleeuwerik.

De maquette is er al. Nu het geld nog en een plek. Hoewel de kunstenaar tegenwoordig in Friesland woont en werkt, ziet hij zijn monument het liefst verrijzen in de omgeving waar hij is opgegroeid en waar veel mensen komen.

Als locatie denkt hij aan het Museumpark in Rotterdam, maar het monument zou bijvoorbeeld ook

aan de noordrand van de stad kunnen komen in een natuurgebied van Natuurmonumenten.





Wereld Bedreigde Dierendag

Ieder najaar wordt het vogeltje van zijn sokkel gehaald om op 25 maart weer te verschijnen. 25 maart zou dan moeten worden uitgeroepen tot Wereld Bedreigde Dierendag. Op die dag kan er een krans worden gelegd bij het monument. "De eerste keer voor de veldleeuwerik zelf en in de volgende jaren voor een ander dier dat met uitsterven wordt bedreigd."

Chris Natuurlijk vraagt aan een bioloog, een boswachter en aan de verantwoordelijke voor kunst in de openbare ruimte in Rotterdam, wat zij vinden van de plannen van O.C. Hooymeijer voor het monument.

