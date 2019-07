Aboutaleb: maatregelen zwaar vuurwerk te langzaam ingevoerd

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vindt het teleurstellend dat het kabinet het verbod op de verkoop van de zwaarste categorie vuurwerk pas laat ingaan na de jaarwisseling. Daardoor is het tempo waarin de maatregelen worden genomen, veel te laag.

Dat schrijft Aboutaleb in een brief, die ook is ondertekend door de burgemeesters van de drie andere grote steden.



"Goed dat het kabinet nu ook erkent dat extra maatregelen nodig zijn. Wij verwelkomen iedere stap die helpt om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen", zeggen de burgemeesters in een verklaring.

Maar het tempo waarin dit gebeurt "doet geen recht aan het aantal ernstige incidenten en de onveilige situaties die zich iedere jaarwisseling voordoen. Als burgemeesters blijven we ons hard maken voor strengere, landelijke maatregelen."

Het kabinet legt de verkoop van het zwaarste consumentenvuurwerk, waaronder honderdduizendklappers en Chinese rollen, aan banden. Aboutaleb pleitte eerder al voor een compleet verbod op de verkoop van vuurwerk aan consumenten.