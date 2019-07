Proef met ambulances zonder spoed op busbaan

Al een half jaar geleden kaartte Leefbaar Rotterdam raadslid Caroline Aafjes - Van Aalst de zaak aan. Verschillende ambulance-chauffeurs hadden geklaagd dat zij met het vervoer van patiënten voor een behandeling naar het ziekenhuis of terug naar huis vast staan in de file. Voor de niet-spoedeisende ritten is geen ontheffing om over de busbaan te mogen rijden om zo de drukte te ontwijken.

Te laat of lang wachten

Het komt dan ook regelmatig voor dat de ambulances door de verkeersdrukte te laat aankomen. Caroline Aafjes - Van Aalst: "Daarnaast zijn er gewoon heel veel patiënten die langdurig in een ziekenhuis op een ambulance zitten te wachten op vervoer terug naar huis." Het zou dan gaan om wachttijden van drie tot vier uur.

"Het is gewoon niet te verkopen naar patiënten en medewerkers dat elektrische taxi's wel over de busbaan mogen rijden en de ambulances voor normale ritten niet", aldus het Leefbaarraadslid.

Wethouder Bokhove van Verkeer heeft nu besloten toestemming voor een half jaar te geven. In die tijd wordt onderzocht of er voor het openbaar vervoer door de extra voertuigen op de busbaan geen vertragingen ontstaan. Ook de dierenambulances die nog niet elektrisch zijn en spoedritten hebben, krijgen deze toestemming.

Wanneer de proef ingaat, is nog niet bekend.