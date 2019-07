Ellen is al vijftig jaar secretaresse in het Erasmus MC

Ze begon als meisje van 17 jaar oud in het Sophia Kinderziekenhuis. Nu vijftig jaar later werkt ze nog altijd bij het Erasmus Medisch Centrum. Secretaresse Ellen Mulder zet daarmee een prestatie van formaat neer en dat is haar collega's niet ontgaan.

De bijzondere gebeurtenis mag niet ongemerkt voorbij gaan en daarom werd Ellen deze week in het zonnetje gezet.

Volgens leidinggevende Greet Vink is Ellen altijd goed gemutst: "Ze komt graag naar haar werk, je kan ontzettend met haar lachen en ze staat altijd voor iedereen klaar."

Collega's Ismaela en Feya doen ook nog een duit in het zakje: "Ellen krijgt alles wat ze moet doen voor elkaar. Je kunt haar iets vragen en het gebeurt. Ze is heel betrokken en kan heel goed doorpakken. Ook laat ze het kaas niet van haar brood eten. Ze is ontzettend effecient. Echt een Rotterdammer van het type: Niet lullen maar poetsen".

Teruggevraagd

Ellen zelf blikt ook nog eens terug op een imposante carrière. "Ik had in het Sophia Kinderziekenhuis vakantiewerk gedaan en werd teruggevraagd. De sfeer was daar erg leuk. Ze vroegen of ik wilde blijven werken en dat heb ik toen gedaan", antwoordt Ellen op de vraag hoe ze als 17-jarig meisje bij het Erasmus MC is beland.

Ellen is nu 67 en hoorde eigenlijk 2 jaar geleden al met pensioen te gaan: "de pensioenbrief lag al klaar maar haar huidige leidinggevende Vink gaf aan: "dat is niks voor jou, blijf jij maar lekker doorwerken"

Ellen geeft aan dat ze in september 2020 met pensioen gaat maar helemaal zeker weet ze het nog niet. Misschien plakt ze er gewoon weer een jaartje aan vast.