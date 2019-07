Aangifte oud-marinier De Punt tegen advocate in de prullenbak

Aangifte oud-marinier tegen advocate over uitspraken De Punt in de prullenbak

De Ridderkerkse advocate Liesbeth Zegveld wordt niet vervolgd voor smaad en belediging na uitspraken over het optreden van mariniers bij de treinkaping bij De Punt in 1977. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloten.

Zegveld stond in december 2015 de nabestaanden van twee kapers bij die bij de bevrijdingsactie van de trein omkwamen. Ze had de Nederlandse Staat gedagvaard en eiste schadevergoeding.

Volgens Zegveld was bij de bevrijdingsactie door de mariniers onrechtmatig veel geweld gebruikt en waren de Molukse kapers zonder noodzaak doodgeschoten. Dat was in strijd met de instructies die ze hadden meegekregen. De advocate vertelde dit ook in de media.

Aangifte

De Rotterdamse oud-marinier Jannes de Jong deed aangifte tegen de advocate, omdat ze de goede naam van de mariniers ten schande zou maken. De Jong was als marinier betrokken bij de beëindiging van een andere actie van Molukkers; de gijzeling van leraren en kinderen in een basisschool in Bovensmilde.

Naast De Jong deden 56 andere mariniers aangifte. Ze voelden zich in hun eer en goede naam aangetast. Ook vonden ze dat de kapers door Zegveld als slachtoffers werden neergezet en dat daarmee uit het oog werd verloren wat zij de gijzelaars hadden aangedaan.



Justitie heeft de aangiftes beoordeeld en vastgesteld dat er geen sprake is van smaad, laster of belediging. Een deel van de uitspraken kunnen als beledigend worden opgevat, "...maar aangezien de uitlatingen in het kader van de beroepsuitoefening zijn gedaan neemt deze context het beledigende karakter van de uitlatingen weg."