Feyenoord niet opgewassen tegen Red Bull Salzburg

Feyenoord heeft vrijdagavond in Leogang het trainingskamp in Oostenrijk met een verloren oefenduel afgesloten. De Rotterdammers gingen met 3-1 onderuit tegen Red Bull Salzburg, de kampioen van Oostenrijk.

In de eerste zeven minuten was Feyenoord een aantal keer gevaarlijk. Zo kreeg Steven Berghuis, die als rechtsbuiten speelde, twee schietkansen: één keer trapte hij de bal naast, één keer was doelman Cican Stankovic een sta in de weg voor Berghuis.

Halverwege de eerste helft nam Red Bull Salzburg langzaam de regie over. De Oostenrijkers kregen kansen. Vooral de kopballen van Jérôme Onguéné en Patson Daka waren gevaarlijk. Feyenoord wist in het restant van de eerste helft stand te houden.

Matige tweede helft

Na de rust kon Feyenoord in aanvallend opzicht weinig tot niks creëren tegen de Oostenrijkers. Red Bull Salzburg kwam net na het uur op een 1-0 voorsprong. Erling Braut Håland schoot aan de linkerkant van het zestienmetergebied raak.

Vlak na het openingsdoelpunt wisselde Feyenoord-trainer Jaap Stam bijna heel het team. Luis Sinisterra leek als invaller de 1-1 te maken, maar de Colombiaanse aanvaller werd afgefloten wegens buitenspel. Aan de andere kant was het wel raak: Patson Daka kon tweemaal scoren. Hij maakte de 2-0 en 3-0 op aangeven van Håland.

Feyenoord kon vooral in de tweede helft geen vuist maken tegen het Oostenrijkse team, al was de 3-1 van invaller Wouter Burger fraai afgemaakt.

Red Bull Salzburg - Feyenoord 3-1 (0-0)

63' 1-0 Erling Braut Håland

77' 2-0 Patson Daka

80' 3-0 Patson Daka

83' 3-1 Wouter Burger

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste (66' Hall), Botteghin (66' Geertruida), Van Beek (66' Van der Heijden), Malacia (66' Hendriks); Ayoub (66' Kökcü), Kelly (66' Burger), Toornstra (66' Wehrmann); Berghuis (66' Sinisterra), Vente (66' Bannis), Hansson (45' Larsson)

Samenvatting en interviews

De reacties en de samenvatting van Red Bull Salzburg-Feyenoord zijn later op onze website te zien.