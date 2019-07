Excelsior op trainingskamp onderuit tegen Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-Excelsior

Excelsior is vrijdagavond onderuit gegaan tegen competitiegenoot Go Ahead Eagles. De Kralingers liepen in Terwolde tegen een 2-0 nederlaag aan. Het oefenduel maakte onderdeel uit van het trainingskamp van de ploeg van trainer Ricardo Moniz in Overijssel.

Go Ahead Eagles was tweemaal trefzeker in de eerste helft. Voor het team uit Deventer maakten Zakaria Eddahchouri en Maarten Pouwels de treffers.

Opvallend aan de kant van Excelsior is het meespelen van Denis Mahmudov. De aanvaller kwam de afgelopen oefenduels niet in actie. Mahmudov was licht geblesseerd en heeft een vertrekwens.

Eerder deze week oefende Excelsior ook tegen een competitiegenoot. De Kralingse ploeg was toen in Delden met 3-1 te sterk voor TOP Oss.

Go Ahead Eagles - Excelsior 2-0 (2-0)

15' 1-0 Zakaria Eddahchouri

28' 2-0 Maarten Pouwels

Opstelling Excelsior: De Fockert (60' Damen); Fortes, Fischer, Oude Kotte, Van der Meer (77' Kleijweg); Haspolat (18' Matthys), Bruins, Ebecilio (77' Tjoe-A-On); Verhaar, Zwarts (46' Mahmudov), Mendes Moreira