Zwaargewonde bij steekpartij in Rotterdam-Ommoord

Bij metrostration Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord is vrijdagavond een man neergestoken. Volgens de politie is hij 'ernstig gewond'.

Op beelden is te zien dat het slachtoffer op het fietspad ligt. Een arts van de traumahelikopter is ingevlogen om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens ooggetuigen is de sfeer op het plein grimmig. Er is iemand opgepakt. Een agent is gewond geraakt aan zijn hand, maar hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, kan de politie niet zeggen.

Volgens een woordvoerder van de politie is het niet duidelijk wat de aanleiding was. Er ging een ruzie aan de steekpartij vooraf.

Verder zouden vrij veel mensen de steekpartij hebben zien gebeuren. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld.