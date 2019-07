Megawinkel Intertoys Alexandrium verkocht

Speelgoedwinkelketen Intertoys heeft zeven megaspeelgoedwinkels verkocht aan Toychamp. Een ervan is het filliaal bij Rotterdam-Alexandrium. De zaak gaat per direct dicht voor een verbouwing, schrijft de nieuwe eigenaar.

Volgens Intertoys pasten deze XXL-speelgoedwinkels aan de rand van stedelijke gebieden niet in de strategie die het bedrijf onder de niewue eigenaar Green Swan voor ogen heeft. De zaken zijn te groot.

De verkooop aan ToyChamp zong al enige tijd rond en werd vrijdag wereldkundig gemaakt.

ToyChamp heeft al zeventien winkels in Nederland, vooral buiten de Randstad. Zaterdag gaat de winkel in Rotterdam al over.

Intertoys ging begin dit jaar failliet. De keten was toen pas veertien maanden in handen van de Britse investeerder Alteri, die het Nederlandse speelgoedbedrijf had overgenomen van winkelbedrijf Blokker. Na het faillissement kocht de Portugese investeerder Green Swan de speelgoedwinkelketen.