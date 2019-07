Jamie Cullum en Toto op dag 2 van North Sea Jazz

North Sea Jazz in Rotterdam verwelkomt op de tweede dag enkele grote namen als Toto, Jamie Cullum, Macy Gray en Dee Dee Bridgewater. Ook zijn er optredens van het Metropole Orkest, met onder andere zangeres Lizz Wright.

Andere artiesten die optreden zijn Marc Broussard en Jonathan Jeremiah, bassist Joris Teepe, altsaxofonist Gary Bartz, het trio van de Zweedse pianist Bobo Stenson en de Australische blues/soulband The Teskey Brothers.

Rein de Graaff, de 76-jarige éminence grise van de Nederlandse jazz, neemt op het NSJ langzaamaan afscheid van het grote toeren. Dat doet de bebop-pianist met onder anderen altsaxofoniste Tineke Postma, bassist Marius Beets en drummer Eric Ineke. De Graaffs speciale gast is de Amerikaanse baritonsaxofonist Ronnie Cuber.

Interviews zijn er bijvoorbeeld met solo- en sessiemuzikant Steve Lukather (ook Toto), over de rol van de elektrische gitaar. Artiesten geven clinics en er is weer de North Sea Jazz Quiz. Dj's Wouter van der Goes en Frank van 't Hof sluiten de zaterdagavond af met Soul Night.