Mogelijk plek voor leeuwerikmonument in Rotterdamse polders

De gemeente ziet in de stad niet zoveel mogelijkheden voor het monument dat 40 tot 50 meter hoog moet worden. Maar boswachter Johan Bezemer vermoedt dat Polder Schieveen of de Zuidpolder geschikt zouden kunnen zijn.

"Wij van Natuurmonumenten zijn natuurlijk blij met aandacht voor welke weidevogel dan ook. Wij willen wel mee zoeken. Wij denken aan informatiepunt de Melkschuur in de Zuidpolder, waar veel mensen het monument kunnen zien."

O.C. Hooymeijer maakt zich zorgen over dieren en planten die met uitsterven worden bedreigd. Met een nationaal monument voor de veldleeuwerik wil hij de mensen wakker schudden en de weidevogel, die in het voorjaar hoog in de lucht zijn lied zingt, eren.

Naald

Het monument bestaat uit een sokkel met een metershoge naald. Daaraan hangt een draad met een model van een leeuwerik. Het vogeltje kan meebewegen op de wind en op gezette tijden klinkt uit een luidsprekertje het lied van de veldleeuwerik.

De maquette is er al. Nu het geld nog en een plek. Hoewel de kunstenaar tegenwoordig in Friesland woont en werkt, ziet hij zijn monument het liefst verrijzen in de omgeving waar hij is opgegroeid en waar veel mensen komen.

Hooymeijer hoopt op het Museumpark in Rotterdam, maar met de voorstellen van boswachter Bezemer kan hij ook leven.

"Ik wil dat er zoveel mogelijk mensen langslopen en dan zeggen: 'Joh, wij zijn van de week bij het monument van de veldleeuwerik geweest. Een monument? Waarom staat er een monument?' Nou en dan komt het hele verhaal."