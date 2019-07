Buurtbewoner betrapt autodief - dader toch gevlogen

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Gorinchem-Oost bijna een autoinbreker opgepakt. Een bewoner had de man bezig gezien en waarschuwde de politie. Die kwam net te laat.

In totaal zijn in de omgeving van de Blauwkapel in de wijk Hoog Dalem drie auto's opengebroken, schrijft de politie op Instagram.

In één ontbreekt het multimediasysteem, uit een tweede is gereedschap gestolen en bij het inbreken in de derde werd de dief gestoord. Uit die wagen is niets verdwenen.

De politie heeft nog met een politiehond in de omgeving gezocht, maar niemand meer gevonden.